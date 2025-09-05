Free Play/Sejel conquista cinco medalhas em Torneio Regional da FAP em Piracicaba

Competição aconteceu no sábado (30), no Clube de Campo de Piracicaba, com nadadores das categorias petiz e infantil

A equipe de natação da Free Play/Sejel disputou no sábado, 30 de agosto, o Torneio Regional Petiz e Infantil da 2ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). A competição aconteceu no Clube de Campo de Piracicaba.

Representaram a equipe de Mogi Mirim os atletas Beatriz Garros, Benjamin Lana Vieira Cavalcante, Gabriel Davoli Tomaz, Gabriel Rodrigues Alexandrini Previdele, Helena Rocha Francisco Leandro, Isabella Montera Polettini, José Gabriel Colla de Oliveira, João Marcos Tagliaferro Spitti, Leonardo Yuji Trindade Gomes, Pedro Matheus Tagliaferro Spitti, Rafael Henrique Brito Vidolin, Roberlei Adhan Godoi e Vitória Barros Alveno.

O grupo voltou para casa com cinco medalhas, sendo três pratas e dois bronzes. As conquistas vieram com Gabriel Tomaz e Rafael Vidolin, que brilharam nas piscinas piracicabanas. Gabriel foi um dos nomes mais consistentes da delegação, garantindo três pódios. Ele conquistou a prata nos 100 metros livres (1min00seg09) e nos 200 livres (2min13seg30), além do bronze nos 50 livres (27s17). Ainda nadou os 400 livres e ficou em quarto lugar, muito próximo de mais uma medalha.

Rafael subiu ao pódio duas vezes. Foi vice-campeão nos 200 livres, com 2min30seg70, e conquistou o bronze nos 50 livres, com 31seg35. Ele ainda terminou em quarto lugar nos 400 livres (5min16seg96) e em quinto nos 100 borboleta (1min26seg10). Vitória também teve destaque. Ela ficou em quarto lugar nos 200 peito (3min13seg32), além de duas quintas posições, nos 200 medley (2min57seg90) e nos 100 peito (1min29seg08). Também brilhou nos 100 livres, nadando para 1min07seg61 e fechando na sétima colocação.

Outra performance sólida veio com Isabella, que nadou em altíssimo nível em quatro provas. Foi sexta colocada nos 200 livres (2min45seg96) e também nos 50 livres (33s34). Nos 100 livres terminou em 10º (1min14seg78), mesma posição que obteve nos 100 peito (1min42seg06). Helena também deixou sua marca na competição. Nadou para 3min07seg90 e terminou em 11º lugar nos 200 livres, além de ficar em 17º nos 50 livres (38s19) e em 20º nos 100 livres (1min25seg78). Beatriz teve entre seus melhores resultados o sexto lugar nos 200 peito (3min31seg83) e o 10º nos 100 peito (1min37seg41). Completou sua participação com o 23º lugar nos 50 livres e o 24º nos 100 livres.

Destaque ainda para João Marcos, que obteve o 12º lugar nos 50 livres (36seg63). Também foi 17º nos 100 costas e 21º nos 100 livres. Gabriel Previdele terminou os 100 costas em 18º (1min37seg08), ficou em 20º nos 100 peito, em 27º nos 100 livres e em 28º nos 50 livres. Benjamin teve como melhor resultado o 14º lugar tanto nos 100 peito (1min58seg71) quanto nos 100 costas (1min48seg75). Foi ainda 16º nos 100 livres e 24º nos 50 livres. José Gabriel nadou para 1min55seg17 nos 100 peito, ficando em 17º. Também foi 19º nos 100 costas, 26º nos 50 livres e 31º nos 100 livres.

Leonardo Yuji Trindade Gomes foi 19º nos 100 costas (1min47seg96), 30º nos 100 livres e nos 50 livres, além de não ter comparecido aos 200 costas. Pedro Matheus Tagliaferro Spitti terminou em 13º nos 100 peito (1min53seg47), foi 22º nos 100 livres e 26º nos 50 livres. Fechando a delegação, Roberlei nadou os 50 livres para 42s01 e foi 32º, além de terminar em 33º nos 100 livres.

Além dos pódios, vários atletas asseguraram índices para os Campeonatos Paulistas de suas respectivas categorias. Gabriel Tomaz garantiu classificação nos 50, 100, 200 e 400 livres. Isabella carimbou vaga nos 50, 100 e 200 livres, além dos 100 peito. João Marcos obteve índice nos 50 e 100 livres. Rafael conquistou índice nos 50, 200 e 400 livres, além dos 100 borboleta. Já Vitória assegurou presença nos 100 livres.

O coordenador técnico da equipe, Ricardo Antônio Martiniano, avaliou positivamente a participação. “Foi um torneio muito importante para nossa equipe. Tivemos conquistas expressivas, que confirmaram todo o trabalho que eles vêm fazendo nos treinos. Além disso, ver outros atletas baixando tempos e evoluindo em suas provas mostra a força do grupo. Saímos satisfeitos com o desempenho individual e coletivo dos nossos nadadores e ainda mais pelos índices para os estaduais que foram registrados”.

O compromisso da Academia Free Play Sports com o desenvolvimento desses talentosos atletas é apoiado pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), uma parceira e patrocinadora importante do projeto, além de empresas locais como Ótica Líder, Sucos Alvorada, Macaúbas Eco Restaurante, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV Peças e Manutenções de Equipamentos e RS4, além da parceria com o Clube Mogiano.