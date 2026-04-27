Frente fria avança e provoca chuva e queda de temperatura no interior de São Paulo

Instabilidade aumenta nesta segunda-feira e pode trazer pancadas com trovoadas ao longo do dia

A segunda-feira (27) começou com mudança nas condições do tempo no estado de São Paulo, com a chegada de uma frente fria que avança pelo Sudeste e aumenta a instabilidade, conforme dados da Climatempo.

No interior paulista, incluindo a região de Campinas, há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, que podem ocorrer com trovoadas em alguns momentos. A instabilidade também atinge outras áreas do estado, como o sul do Rio de Janeiro e o extremo sul de Minas Gerais.

Com o avanço do sistema, as temperaturas tendem a apresentar leve queda, principalmente entre a tarde e a noite, trazendo sensação de tempo mais ameno.

A orientação é que a população fique atenta às mudanças rápidas no clima, especialmente em caso de chuva mais intensa em pontos isolados.

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