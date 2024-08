Frente Fria Avança e Traz Queda de Temperatura para o Estado de São Paulo

Uma nova frente fria está se aproximando do Brasil, prometendo uma queda significativa nas temperaturas nos próximos dias. O ar frio entrará pelo sul do país e avançará gradualmente, atingindo a região sudeste, incluindo o estado de São Paulo, até sexta-feira, 9 de agosto.

Previsão do Tempo para Campinas e Região

Sexta-feira, 9 de agosto:

Mínima: 16°C

Máxima: 22°C

Sábado, 10 de agosto:

Mínima: 10°C

Máxima: 20°C

Domingo, 11 de agosto:

Mínima: 7°C

Máxima: 22°C

Os termômetros começarão a registrar a queda nas temperaturas na sexta-feira, com uma mínima de 16°C e máxima de 22°C. No sábado, o frio se intensificará com temperaturas variando entre 10°C e 20°C. O domingo será o dia mais frio do período, com a mínima atingindo 7°C e a máxima chegando a 22°C.

Imagem Ilustrativa Pexels