Fretadão expande atuação na região de Campinas

Startup apresenta no Encontro RH do GRUCA sua operação e serviços prestados para indústrias e empresas de logística

São Paulo, maio de 2022 – A região metropolitana de Campinas tem se tornado um alvo cada vez mais interessante para o Fretadão, startup de tecnologia que atua na gestão de transporte fretado. Atualmente, a empresa conta com 14 linhas operando nestas cidades para transportar diariamente mais de 200 passageiros. São números considerados animadores, que fazem da região um alvo estratégico para a startup, e que podem vir a crescer ainda mais no futuro.

“Ficamos muito felizes com esta operação local, que cresceu em pouco tempo de atuação, e que tem enorme potencial de ampliação, com a possibilidade de ajudarmos as empresas a oferecerem opções de transporte seguro, rápido e confortável para seus colaboradores”, afirma Antonio Carlos Gonçalves, CEO do Fretadão.

Direcionar esforços para aumentar o número de empresas atendidas e passageiros transportados em regiões com potencial de crescimento tem sido uma missão recorrente para o Fretadão em 2022. Como parte dessa estratégia, a startup apresentará seus serviços e soluções no 27º Encontro RH do Gruca (Grupo Campinas de RH), evento voltado a profissionais de Recursos Humanos que acontece em Campinas, no dia 31.

“Temos apresentado em eventos a nossa plataforma, que passa constantemente por aprimoramento, além dos nossos serviços prestados para ajudar o RH das empresas a resolver as questões relativas à mobilidade dos colaboradores. Com isso temos direcionado os esforços de crescimento para diversas regiões economicamente importantes”, completa Antonio Carlos.

O crescimento na operação regional no interior do estado de São Paulo vem responder a uma demanda percebida pelo Fretadão, que tem sido procurado por empresas interessadas nos serviços prestados. O principal foco das companhias é garantir um transporte seguro e confortável aos colaboradores. “Temos sempre o cuidado de oferecer uma opção de mobilidade urbana que entrega tranquilidade e satisfação para empresas e colaboradores”, finaliza Antonio Carlos.

Sobre o Fretadão

Criado em 2014, o Fretadão é uma plataforma digital, com aplicativo e site, de transporte compartilhado de ônibus, micro-ônibus e vans, para que pessoas e empresas tenham opções de transporte de qualidade e com preços acessíveis em um só lugar. O Fretadão desenvolveu um modelo de negócio de gestão de fretados de ponta a ponta, gerenciando toda a cadeia de transporte fretado, desde a experiência inicial do usuário até o compartilhamento de um fretado entre mais de uma empresa e usuários comuns. Atualmente transporta mais de 14 mil passageiros por dia, atende mais de 40 empresas e opera mais de 845 linhas de fretados nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.