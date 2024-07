Funarte lamenta a morte de J. Borges, Mestre das Artes​​​​​​​

Foto: Reprodução Redes Sociais Memorial J. Borges / Edição CCOM Funarte

​​​​​​​ ​​​​​​​A Funarte lamenta profundamente o falecimento de José Francisco Borges, o J. Borges, aos 89 anos, em Pernambuco. Contemplado no Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023, J. Borges foi um dos grandes expoentes da xilogravura e do cordel brasileiro, reconhecido nacional e internacionalmente por sua inigualável contribuição às artes e à cultura.

“Mestre da xilogravura, com suas mãos, gravou o Brasil. Quem nunca foi atravessada pela arte de J. Borges? Celebramos sua obra imensa que de Pernambuco contou, gravou, talhou e pintou a magia do cotidiano, a beleza e a diversidade do nosso país mundo afora. J. Borges, imenso, foi e sempre será um mestre das nossas artes brasileiras”, destacou a presidenta da Funarte, Maria Marighella.

O Prêmio Mestras e Mestres da Funarte foi lançado com o objetivo de honrar e valorizar a trajetória de nomes que ajudaram a construir a história das artes e da cultura brasileira nas últimas décadas. Entre as 50 mestras e mestres contemplados, está J. Borges, Mestre das Artes que ajudou a engrandecer e difundir o patrimônio artístico e cultural brasileiro.

Nascido em 1935, em Bezerros (PE), J. Borges dedicou sua vida à arte, tornando-se uma figura central na preservação e promoção das tradições culturais nordestinas. A partir da década de 1970, J. Borges passou a receber encomendas de gravuras, o que consolidou sua carreira de xilogravador. Suas obras, que frequentemente retratavam cenas do cotidiano nordestino, lendas populares e figuras fantásticas, ganharam projeção nacional e internacional, participando de exposições e ilustrando livros, como Palavras Andantes, do escritor uruguaio Eduardo Galeano.

A Funarte se solidariza com a família, amigos e admiradores de J. Borges, celebrando seu legado que continuará inspirando gerações futuras.