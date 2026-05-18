FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO GRATUITO DE CROCHÊ

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna abre nesta terça-feira, dia 19 de maio, as inscrições para o curso gratuito de crochê, voltado tanto para iniciantes quanto para pessoas que já possuem experiência na técnica.

As vagas são limitadas e as inscrições seguem até o preenchimento total das turmas. Para participar, os interessados devem apresentar Cartão Cidadão e comprovante de endereço no momento da inscrição.

As aulas terão início no dia 26 de maio e serão realizadas das 13h às 16h, na sede do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. O curso será ministrado pela professora Sueli Ribeiro Petrucci.

A iniciativa tem como objetivo promover aprendizado, geração de renda e desenvolvimento de habilidades manuais, oferecendo à população mais uma oportunidade de qualificação gratuita.

Foto: Diego Monarin / arquivo