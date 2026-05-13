Fundo Social de Holambra inicia Campanha Inverno Sem Frio no dia 18 de maio

O Fundo Social de Holambra dará início no dia 18 de maio a mais uma edição da campanha Inverno Sem Frio. A mobilização segue até 31 de julho com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade durante os meses de temperaturas mais baixas.

A população poderá contribuir com peças infantis e adultas, femininas e masculinas, novas ou usadas, desde que em bom estado de conservação. Todo o material arrecadado será separado, organizado e destinado a moradores atendidos pelos serviços sociais do município.

A presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato, destacou a importância do envolvimento da comunidade. “Muitas famílias precisam desse apoio no inverno. Quando a população participa, conseguimos atender mais pessoas e levar acolhimento a quem necessita. Toda doação faz diferença”, afirmou.

O prefeito Fernando Capato ressaltou o espírito solidário da cidade. “Holambra sempre demonstra generosidade em campanhas como essa. É um gesto simples para quem doa, mas muito importante para quem recebe”, disse.

As doações poderão ser entregues em diversos pontos espalhados pela cidade, entre eles Prefeitura de Holambra, Salão da Terceira Idade, Centro de Referência da Assistência Social, Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, a Guarda Civil Municipal, condomínios, supermercados e estabelecimentos parceiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802-8092.

Pontos de coleta:

Salão da Terceira Idade – Rua Muscaris, nº 99 – Morada das Flores

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) – Rua Solidagos, nº 99 – Morada das Flores

Prefeitura de Holambra – Alameda Maurício de Nassau, nº 444 – Centro

Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) – Rua Frésias, nº 66 – Girassóis de Holanda

Guarda Civil Municipal – Rua Proteas, nº 74 – Centro

Residencial Palm Park

Residencial Flor D’Aldeia

Residencial Nova Holanda

Residencial Portal do Sol

Condomínio Fazenda Duas Marias

Supermercado Eva (Centro)

Makim Supermercado

Remafra Supermercado

Daolio Supermercado

Posto de Combustíveis Pioneiro

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