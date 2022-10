FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA MAIS TRÊS CURSOS

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna abre nesta semana as

inscrições para mais três cursos de qualificação profissional

oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial (Senai).

Nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, já estão abertas as

inscrições para o curso de Produtos de Confeitaria para Cafeterias,

das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, ou até encerrarem as vagas. As

aulas do curso serão realizadas de 3 a 11 de novembro deste ano, das 8h

às 12h.

Já nesta terça-feira, dia 18, estarão abertas as inscrições para o

curso Bolos Confeitados, cujas aulas acontecerão também de 3 a 18 de

novembro, das 13h às 17h. As inscrições podem ser feitas nesta

terça, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, ou até encerrarem as

vagas.

Na quinta-feira, dia 20, será a vez das inscrições para o curso

Fabricação de Salgados Fritos, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30,

ou até encerrarem as vagas. As aulas acontecem de 16 a 23 de novembro,

das 8h às 12h.

GASTRONOMIA

Além desses, há ainda vagas limitadas para cursos de capacitação

profissional na área da gastronomia. Os requisitos são ter no mínimo

18 anos de idade, ter ensino fundamental completo e ser morador de

Jaguariúna.

Os interessados, além de atenderem aos requisitos, deverão escolher

somente um curso de sua preferência e comparecer no dia de inscrição

no Fundo Social de Solidariedade (Rua Cândido Bueno, 792, no Centro),

com originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Cartão

Cidadão e um comprovante de endereço.