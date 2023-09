Fundo Social de SP faz campanha para ajudar vítimas de ciclone no RS

Objetivo é arrecadar colchões, jogos de cama e banho e itens de higiene e limpeza para atender famílias que perderam moradias ou pertences em inundações

A partir desta terça-feira (12) o Fundo Social de São Paulo promove uma campanha de apoio à vítimas do ciclone que assolou o sul do país na última semana. O objetivo do órgão do Governo de SP é arrecadar colchões, jogos de cama e banho, material de limpeza e itens de higiene para atendimento emergencial a famílias que perderam moradias e pertences nas inundações.

De acordo com um dos últimos balanços da Defesa Civil gaúcha, o desastre climático deixou mais de 25 mil pessoas fora de casa e 340 mil pessoas afetadas em 93 municípios.

Para auxiliar na acomodação provisória e no retorno gradual de desabrigados e desalojados às moradias que resistiram às enchentes, o Fundo Social de SP busca arrecadar colchões, travesseiros, lençóis e cobertores novos e usados em bom estado de uso.

Também há necessidade de um grande volume de produtos para limpeza das casas inundadas, além de itens de higiene pessoal como sabonetes, xampus e escovas de dentes.

As doações podem ser entregues no depósito do Fundo Social na capital, localizado na Avenida Marechal Mario Guedes, 301, no bairro do Jaguaré, na zona oeste. O recebimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h, até o próximo dia 29.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: doacoesfussp@sp.gov.br