Fundo Social recebe doação de cestas básicas destinadas a famílias em situação vulnerável

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu recebeu na manhã desta quinta-feira, 8 de julho, a doação de 15 cestas básicas cedidas pela cooperativa de crédito Sicoob Credinter. O material será destinado a famílias do munícipio que se encontram em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais que prestam serviços à comunidade.

A colaboração é resultado da campanha Arrecadação Solidária, iniciada em maio pela instituição e que alcançou cerca de 450 kg de alimentos não-perecíveis doados por iniciativa dos funcionários e de cooperados.

Como faz anualmente, a cooperativa promoveu o Dia C (Dia de Cooperar) – este ano em 4 de julho, último domingo – para concluir a ação e definir o destino das cestas. Elas foram entregues hoje na presença do gerente geral da agência Siccob, Rodrigo Henrique de Oliveira, das gerentes Maiara Torres Coelho, Márcia Helena da Cunha Andrade, Gisele Cristina Coelho e Sabrina Pereira Guerra e do conselheiro José Rubens de Carvalho. A doação foi recebida pela presidente do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno. Entre os meses de abril, maio e junho, o Fundo já distribuiu aproximadamente 2 mil cestas básicas para famílias guaçuanas.