Furto à residência em Mogi Mirim: Mulher é detida com objetos de reforma

Na madrugada do dia 25 de outubro, a Polícia Militar foi acionada após um chamado via COPOM relatando sons suspeitos vindos de uma residência em reforma em Mogi Mirim. Segundo informações, o solicitante ouviu barulhos na casa ao lado e decidiu notificar as autoridades.

Ao chegar ao local, a equipe policial flagrou uma mulher deixando a propriedade com uma grande sacola nas costas. Durante a abordagem, foi constatado que a sacola continha diversos itens usados em construções, incluindo um martelo, duas colheres de pedreiro, duas extensões, quatro tubos de cola para PVC, uma torneira simples, cinco registros hidráulicos residenciais e um nível de mão.

A mulher afirmou que os objetos já se encontravam na sacola na garagem da casa em reforma. No entanto, diante das evidências, foi detida em flagrante sob suspeita de furto.

Após tentativas de contato sem sucesso com o proprietário do imóvel, a ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. No local, o delegado de plantão optou pela apreensão dos itens e pela liberação da suspeita devido à ausência do responsável pela residência.