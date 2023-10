Furto de Motocicleta em Mogi Mirim: Suspeito de 18 anos é preso em flagrante

Da Redação

Um episódio de furto de motocicleta na cidade de Mogi Mirim nesta quarta-feira, dia 17 de outubro, quando a ação criminosa foi interrompida graças a um rápido trabalho policial. O suspeito, um jovem de 18 anos identificado como DGAP, foi detido em flagrante após ser localizado com uma motocicleta roubada e, posteriormente, envolver seu envolvimento no crime.

A ação policial foi resultado de informações transmitidas pelo Comando do Grupo de Patrulha (CGP) de Itapira, que se comunicou com a Polícia Militar de Mogi Mirim por meio do COPOM. Segundo o relato, um sistema de monitoramento da cidade de Itapira, conhecido como “Muralha”, capturou imagens de uma motocicleta furtada do modelo BROS 160, deixando uma cidade acompanhada por outra motocicleta, uma Fan 160, que possuía placa registrada em Mogi Mirim.

Assim que seguiram as informações, se dirigiram ao endereço registrado da motocicleta Fan 160. No local, a equipe policial encontrou o suspeito D., embora ele não estivesse usando as mesmas roupas que as autoridades usaram no momento do furto, o capacete que foi identificado nas imagens do monitoramento estavam em seu poder. Ao ser questionado, D. confessou sua participação no furto da motocicleta e revelou ter levado seu cúmplice até Itapira e acompanhado-o de volta.

Após a confissão de D., ele cooperou com uma equipe policial, indicando o local onde a motocicleta BROS 160 roubada estava escondida. A busca na área indicada próxima à Estrada Velha de Itapira levou à descoberta da motocicleta BROS 160, que estava escondida na vegetação.

Com base nas evidências demonstradas, as autoridades detiveram D. em flagrante pelo crime de furto. Ele foi encaminhado à autoridade judiciária, que confirmou sua prisão em flagrante. D. ficou à disposição da justiça, enquanto as investigações começam para identificar e localizar seu cúmplice.