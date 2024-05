Furto em Loja de Artesanatos em Pedreira na Manhã de 23 de Maio

Na manhã desta quinta-feira, 23 de maio, a Polícia Militar foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de furto em uma loja de artesanatos na cidade de Pedreira.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o proprietário da loja, que apresentou as filmagens de segurança. Nas imagens, foi possível identificar um homem magro com tatuagens pelos braços, que furtou entre R$ 120,00 e R$ 130,00 do caixa do estabelecimento.

Com as características do suspeito em mãos, os policiais iniciaram patrulhamento pelos bairros Jardim Triunfo e Jardim Marajoara. Durante o patrulhamento, na rua Eugênio F. Sontachi, avistaram um indivíduo que correspondia à descrição fornecida.

Após ser dada voz de parada, os policiais realizaram uma busca pessoal e localizaram R$ 65,00 em dinheiro nos bolsos do suspeito. Durante a abordagem, o homem confessou ter cometido o furto.

Os dados e o suspeito foram levados à Delegacia de Pedreira, onde o Delegado de plantão, determinou a prisão em flagrante delito de J., nome do suspeito não revelado, pelo crime de furto.

Este incidente ressalta a importância da vigilância e cooperação entre comerciantes e autoridades, contribuindo para a segurança da comunidade local.