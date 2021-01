Futebol DER/Unifeob retoma atividades

A equipe de futebol do CSU DER/Unifeob reiniciou os treinamentos na última segunda-feira (4). Atualmente, 60 adolescentes de 14 a 18 anos de idade participam do projeto. “Estamos seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pelo governo do Estado de São Paulo”, afirma o professor André Franco.

As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, às 7h30 e às 14h, no campo do Centro Social Urbano Miguel Jorge Nicolau (CSU DER), na R. Israel Vieira Ferreira, 321 – Vila Fleming. Para participar, basta comparecer ao CSU e entrar em contato com o professor André de segunda a sexta, das 8h às 10h30 e das 14h às 16h.