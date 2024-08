Futebol e Basquete de Holambra estão nas finais dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

Os times de futebol de campo sub-13 e sub-15 de Holambra e também a equipe de basquete que representa a cidade estão nas finais dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As partidas decisivas foram realizadas neste fim de semana em Amparo.

Os garotos do sub-13 venceram o time de Monte Alegre do Sul nos pênaltis, por 4 a 3 e os do sub-15 golearam a equipe do município por 7 a 0. No basquete a Cidade das Flores levou a melhor sobre Amparo por 50 a 43.

As finais serão realizadas em 14 e 15 de setembro na cidade de Águas de Lindóia.