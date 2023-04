Futsal de Artur Nogueira disputará primeiro jogo com Monte Mor na Taça EPTV

Sorteios foram feitos nesta quarta (5) em Congresso Técnico. Time também jogará contra Engenheiro Coelho e Americana na primeira fase

Os dirigentes do Futsal de Artur Nogueira marcaram presença no congresso técnico da Taça EPTV nesta quarta-feira (05). Os grupos da primeira fase de jogos foram sorteados e Artur Nogueira ficou no Grupo B, juntamente com Monte Mor, Engenheiro Coelho e Americana.

Para o Diretor de Esportes Rodrigo Pinheiro, participar da Taça EPTV de Futsal é, sem dúvidas, uma grande honra para qualquer time. “Para nossa jovem equipe, estrear nessa competição é ainda mais gratificante. A expectativa é alta e todos os jogadores estão extremamente motivados em dar o seu melhor dentro de quadra”, frisou.

O Chefe de Esportes Paulo Henrique reforçou a expectativa da estreia. “Sabemos que a competição será difícil, mas estamos confiantes em nosso potencial e determinados a lutar por cada vitória. Estaremos representando não só o nosso time, mas também a nossa cidade e faremos isso com muito orgulho”, disse.

A convocação dos atletas que irão representar Artur Nogueira foi feita pelos professores da Escola de Futsal de Base, Vagner Catão e Sandro Sacilotto. Eles utilizaram como critérios os jogadores das categorias Sub 20, que foram campeões da liga de Campinas, dos Jogos Regionais e ficaram entre os oito melhores do Estado de São Paulo nos Jogos Abertos de 2022. A Secretaria de Esporte fez o cadastro dos convocados.

O time nogueirense está entusiasmado com o campeonato. “Artur Nogueira Futsal é uma referência na região e estamos muito felizes em representar nosso município na Taça EPTV. Contamos com a torcida da população”, frisou o secretário de Esportes, Lazer, & Juventude, Caio Rodrigues.

CONHEÇA OS ATLETAS

Dirigentes:

Vagner Catão – Técnico

Sandro Sacilotto – Auxiliar técnico

Fabio Rinaldo Duzzi – Preparador físico

Paulo Henrique de Souza – Diretor

Rodrigo Pinheiro – Diretor

Jogadores:

Aureo Alicio – Ala

Breno Vinicius – Ala

Clemilson Lima – Pivô

Cristiano Soares – Goleiro

Daniel Dias – Pivô

Gabriel da Silva – Ala

Gustavo Henrique da Silva – Fixo

Higor Barros Vidal – Fixo

João Euclesio – Fixo

João Vitor Lima – Goleiro

Matheus Henrique – Pivô

Moises Ferreira – Pivô

Pablo Victor Ribeiro – Ala

Raphael Augusto – Goleiro

Wesley Ferreira – Ala

CRONOGRAMA

A solenidade de abertura do campeonato será no dia 14 de abril, em Jaguariúna, e o time da casa já estreará jogando contra Valinhos. A data dos próximos jogos ainda será divulgada pela organização do evento.

Os jogos da Taça EPTV serão disputados às segundas e quintas-feiras, de 17 de abril a 22 de junho. A semifinal está marcada para o dia 26 de junho (quinta-feira) e os jogos de 3º e 4º lugares e a final acontecem no dia 1º de julho (sábado).