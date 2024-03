Futsal de Base de Amparo estreia com vitória na Copa Metropolitana

No sábado, 16, em Paulínia, o futsal de base da Secretaria de Esportes e Juventude da Estância de Amparo estreou na 29ª Copa Metropolitana.

Enfrentando a equipe do Real Monte Alegre, da cidade de Paulínia, pela categoria sub-14, Amparo conseguiu superar o nervosismo inicial e ansiedade pela estreia e venceu placar tranquilo de 5 a 0.

Comandando as ações desde o início, o time encontrou dificuldade para finalizar bem. Assim que conseguiu o tento de abertura do placar, com a pivô Nicoly, a equipe se acalmou e poderia terminar o jogo com um placar mais elástico.

A artilheira fez mais um tento. Além dela, Ana Luiza (2) e Mariana, foram às redes. Iniciaram a partida Giovanna Sorrini, Arieli, Ana Luiza, Isadora e Nicoly. Entraram durante a disputa Mariana, Helena, Andreza e Sophia.

O próximo compromisso será em Campinas, no dia 7 de abril frente a equipe do Athlético, às 8 horas, no ginásio Rogê Ferreira.