Futsal Feminino começa a disputa na Liga Paulista*

O futsal feminino da Estância de Amparo entra em quadra pela primeira vez na história por uma liga estadual, neste fim de semana.

No sábado, 25, o time da Secretaria de Esporte e Juventude estreia pela Liga Paulista da modalidade, em Botucatu, contra o time da casa, no Ginásio Paralímpico, às 20 horas.

Amparo está na chave B, e tem como adversários o Casi, de Itapetininga, o Unifafibe, de Bebedouro, além do adversário do fim de semana.

A competição conta com 12 times que jogam dentro de seus grupos, em partidas de ida e volta. Os dois primeiros colocados de cada grupo e mais os dois melhores terceiros gerais garantem vaga nas quartas de final. A partir daí, as disputas serão em mata-mata, até a definição do campeão.

“É uma experiência única para nossas mulheres. Pela primeira vez na história de Amparo disputaremos uma liga estadual e jogaremos algumas partidas em casa para que a população possa prestigiar e torcer. O futsal feminino tem crescido a cada dia na cidade e estamos dando todo o suporte necessário”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Luciano Antonacci – Tucão.