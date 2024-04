Futsal Feminino de Amparo retoma a liderança da Liga Campineira

Jogando em Indaiatuba na última sexta-feira, 26, a equipe adulta de Futsal Feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, conseguiu se recuperar da última derrota pela Liga Campineira.

Jogando contra o FF Indaiatuba, Amparo venceu o confronto por 6 a 4. Na partida, as meninas tiveram um começo muito apático, tomando um gol no início da disputa. Em seguida, a equipe despertou e pressionou as adversárias, conseguindo a virada ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, manteve o ritmo e logo abriu 5 a 1. Com o prejuízo, a equipe de Indaiatuba investiu no goleiro linha. O jogo apertou e as donas da casa encostaram no placar em 5 a 4.

Faltando pouco mais de um minuto para acabar, a atleta Julinha deu números finais ao marcador. Com a vitória, a equipe da SMEJ recupera a liderança da chave, porém com um jogo a mais que a equipe Ades Bragança.

Jogaram e anotaram Karina, Nataly (2), Verônica, Julinha (1) e Mari (1). Entraram Rafa (1), Wandinha (1) e Jéssica