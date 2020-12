Futura presidente do Saean visita cidade referência no tratamento de água e esgoto

A futura presidente do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) Gabriela Montoya, junto à assessora jurídica Patrícia Claro, foram recebidas em Nova Odessa pelo prefeito Benjamim Bill (PSDB) nesta terça-feira (15). A cidade é referência em tratamento de água e esgoto, por isso o intuito da visita foi conhecer o sistema que usa tecnologia de processamento compacto de alta eficiência.

Bill (PSDB) também é presidente do Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). O órgão recupera e conserva recursos hídricos da região.

De acordo com Gabriela, há grandes desafios pela frente. “Já estamos trabalhando antes mesmo de tomar posse. Fomos até Nova Odessa, porque a cidade é um modelo a ser seguido. Já começamos a estudar maneiras de aperfeiçoar nosso serviço de água e esgoto. Agradecemos o prefeito Bill por nos receber”, disse a futura superintendente.

Já o prefeito eleito Lucas Sia (PSD) parabeniza a iniciativa da gestora e realça que um dos principais problemas de Artur Nogueira é a falta de água. “Esse é um assunto que sensibiliza a população. Mas, nossos secretários, diretores e presidentes estão preparados e motivados. O ato da Gabriela deu o tom de nossa gestão. Iremos buscar conhecimento técnico para solucionar qualquer situação”, afirma Sia.

Em entrevista concedida ao Portal Nogueirense, a advogada e presidente do PSDB nogueirense enfatizou que possui bom relacionamento com o Governo do Estado e que isso irá ajudar na obtenção de recursos para execuções de futuras obras.