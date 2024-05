Galmaq em Ação: Treinamento Intensivo para a Excelência

Qualidade Garantida com Flexform e Lançamento de Mesas Prima Clean e

Novo Site

No dia (16/05) foi dia de Treinamento Intensivo na Galmaq. Das 9h às

18h, nossa equipe esteve totalmente dedicada a revisar cada detalhe dos

nossos produtos. Abordamos uma variedade de componentes essenciais,

incluindo braços, mecanismos, rodízios e bases, revisando toda a linha

de produção da Flexform.

Tivemos a presença especial da equipe Flexform, formada por André

Voros, Alexandre Carneiro e Alexandre Gonçalves. Esse treinamento é

fundamental para garantir que continuemos a oferecer produtos de alta

qualidade e durabilidade, mantendo nosso compromisso com a excelência.

Estamos sempre em busca de aperfeiçoamento e inovação para melhor

atender nossos clientes. Agradecemos a todos os participantes pelo

empenho e dedicação!

Obrigado Flexform por desenvolver produtos inovadores e confortáveis.

Mesas Operativas Prima Clean: Design Leve e Minimalista

Leveza e praticidade para ambientes elegantes e atemporais, assim é a

linha de mesas operativas Prima Clean. Com design minimalista, que

evidencia as linhas retas, e matéria-prima que proporciona o melhor

custo-benefício para a sua empresa. Mesas com tampos superiores em BP

25mm com fita de 2mm e pés com niveladores de altura.

Modelos de Mesas: Reta; Delta; Delta Gerente e Auxiliar.

Novo Site da Galmaq: Mais prático e acessível

O novo site da Galmaq está no ar para transformar a sua experiência de

compra. Conheça algumas vantagens:

▪️Filtro por Categorias: Torna a busca pelo móvel ideal mais

rápida e eficiente.

▪️Catálogo de Produtos: Mais opções de móveis corporativos com

fotos detalhadas.

▪️Produtos Relacionados: Receba sugestões para complementar sua

escolha inicial.

▪️Comunicação Direta pelo WhatsApp: Fale com os nossos consultores

a qualquer momento.

Galmaq: A marca do seu escritório.

WhatsApp: (19) 99703-4852

E-mail: comercial@galmaq.com.br

– Loja Campinas: (19) 3731-3900

– Loja Jaguariúna: (19) 3867-4766