Gastos com viagens e hospedagens na RMC fechou 2022 com R$ 1.970 bilhão

_Dados do IPC Maps para o setor mostram crescimento de 35,2% sobre 2021_

Campinas, 15 de março de 2023 – Os gastos com viagens e hospedagens em

hotéis na Região Metropolitana de Campinas (RMC) somaram R$

1.9702.816.147 bilhão em 2022, segundo o estudo Índice de Potencial de

Consumo do IPC Maps. O valor, com base nos indicadores do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representa um crescimento

de 35,2% sobre 2021, quando o faturamento do segmento atingiu R$

1.457.628.134 milhão.

Um dos principais destinos para viagens corporativas e de eventos,

Campinas recebeu a maior parte dos gastos de turistas no ano passado: R$

803.515.462, volume 51,1% superior ao registrado em 2021. No ano

passado, a cidade fechou com 268 empresas de alojamento em atividade,

número 16,3% inferior ao do ano anterior.

“Os números do IPC Maps refletem o que foi o ano de 2022 para o mercado

de hotelaria e viagens na região de Campinas, com uma forte retomada

das ocupações decorrente da volta dos eventos corporativos e de

negócios, principalmente, além das festas, que acabam levando

hóspedes para os hotéis”, explica Vanderlei Costa, presidente do

Campinas e Região Convention & Vistors Bureau (CRC&VB). “Sem dúvida

foi um ano bastante positivo para o setor, que viu a volta do movimento.

Rodrigo Porto, Diretor de Alimentos e Bebidas da Rede Vitória Hóteis,

com cinco unidades na região de Campinas, conta que o grupo também

sentiu os impactos positivos do ano passado. “Em 2022, a Rede Vitória

Hotéis bateu recorde histórico de faturamento, com aumento de 36%

sobre 2021, devido a retomada dos eventos corporativos, hospedagens e,

também, com o movimento nos restaurantes do grupo em Campinas,

Paulínia e Indaiatuba.