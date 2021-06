GCM abordou 98 pessoas que não apresentaram justificativas de trabalho ou atendimento de Saúde e lavrou o boletim de ocorrência

Nos três dias de Lockdown de Amparo, 3.320 veículos foram fiscalizados nas barreiras sanitárias que atuavam nas saídas para Serra Negra, Pedreira, Morungaba e Itapira, segundo a GCM – Guarda Civil Municipal.

O trabalho realizado com os profissionais de enfermagem, fiscais da Vigilância Sanitária, Cerest – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, da Segurança Pública, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Serviços e Fazenda ocorreu durante todo o fim de semana.

Nas ruas, a GCM abordou 98 pessoas que não apresentaram justificativas que estão no Decreto Municipal. As autoridades elaboraram o Boletim de Ocorrência do Desacordo da Lei. Com ele, a Secretaria Municipal de Saúde tem poder de multar a Pessoa Física, pelo não cumprimento do Lockdown.

Durante os dias de restrição, a Vigilância Sanitária também encerrou o funcionamento de uma distribuidora de bebidas e o serviço de retirada de uma padaria. Além disso, as equipes receberam denúncias e constataram o funcionamento de um salão de beleza que teve de parar suas atividades.

Das indústrias que podem trabalhar durante o Lockdown, a Vigilância recebeu denúncia e constatou o trabalho de uma empresa com seus trabalhadores sem o uso da máscara.

Aglomerações foram dispersadas no distrito de Arcadas, Jardim América e Chácara São João.