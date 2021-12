GCM Conchal prende indivíduo procurado por violência doméstica

A GCM de Conchal obteve êxito em capturar um indivíduo de 23 anos, que estava com mandato de prisão expedido pela Justiça, por violência doméstica

A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (8), na rua dos Battel, quando os GCMs Antônio, Maria e Dos Santos, faziam patrulhamento pelo município e, ao avistarem o elemento que, segundo os GMs, já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com drogas, resolveram aborda-lo.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar os documentos do elemento ficou constatado que o mesmo era procurado pela justiça, pelo crime de violência doméstica.

Diante dos fatos e, com apoio dos GCMs Costa e Cleber, o elemento foi conduzido à delegacia de polícia civil no município de Araras, onde a autoridade de plantão adotou as medidas cabíveis, ficando o elemento à disposição da justiça.

Via: F5