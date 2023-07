GCM de Artur Nogueira amplia capacidade operacional e inicia treinamento com novas armas

Treinamento com pistolas .40 começou nesta terça (25)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira deu mais um importante passo em direção à melhoria da capacidade operacional, nesta terça-feira (25), com o início do treinamento para habilitação das 50 novas pistolas .40.

O armamento foi recebido na última semana, através de uma doação proveniente da Polícia Civil do Estado de São Paulo – a pedido da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança.

Segundo o comandante da GCM Marcelo Fantini, as pistolas modelo Imbel TC MD6, no calibre .40 S&W, apresentam uma plataforma diferente da qual a Corporação disponibiliza atualmente, além de possuir um calibre de maior potencial.

“O treinamento é fundamental para garantir que nossos guardas estejam preparados para utilizar as armas com total segurança. Agradecemos ao prefeito por investir em nossa capacitação e melhoria nas condições de trabalho”, completou.

As aulas práticas estão sendo conduzidas por instrutores altamente capacitados e seguirão pelos próximos dias, até que a equipe esteja preparada para a utilização segura e eficaz das novas armas.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemorou, mais uma vez, a conquista do município. “Agradecemos à Polícia Civil, na pessoa do nosso governador Tarcísio, por essa doação. As novas pistolas representam um avanço significativo em prol da segurança, modernização e fortalecimento das ações da GCM”, disse o chefe do Poder Executivo Municipal.

É importante ressaltar o trabalho constante que está sendo desenvolvido pela segurança da cidade. Recentemente, a GCM também recebeu novos fuzis 5.56 – armamento adquirido após a emenda parlamentar da deputada estadual Letícia Aguiar (PP). Da mesma forma, os guardas receberam o treinamento adequado para uso dos fuzis e já estão devidamente habilitados.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira