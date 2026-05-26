GCM de Holambra detém motociclistas após fuga no bairro Imigrantes

Dois condutores perderam o controle das motos durante acompanhamento; terceiro envolvido fugiu, mas foi identificado por câmeras de monitoramento

A Guarda Civil Municipal de Holambra registrou uma ocorrência de direção perigosa na noite deste domingo (24), no bairro Imigrantes.

Segundo a corporação, equipes realizavam patrulhamento preventivo pela região quando visualizaram três motocicletas em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores fugiram do local.

A GCM iniciou o acompanhamento e, durante a tentativa de fuga, dois dos envolvidos perderam o controle das motocicletas e caíram ao solo. O terceiro conseguiu fugir, mas foi identificado por meio das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal.

Os dois motociclistas que caíram receberam atendimento médico e, posteriormente, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde irão responder pelo crime de direção perigosa.

As motocicletas foram recolhidas ao pátio. De acordo com a GCM, uma delas estava sem placa de identificação.

A ocorrência reforça a atuação preventiva da Guarda Municipal e o uso do sistema de monitoramento no apoio às ações de segurança pública em Holambra.

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