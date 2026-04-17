GCM de Holambra localiza e prende procurado pela Justiça com apoio de sistema de monitoramento
Tecnologia auxiliou equipes na identificação do suspeito e na ação realizada no bairro Camanducaia
A Guarda Civil Municipal de Holambra prendeu um homem procurado pela Justiça na quinta-feira (16), após identificação realizada por meio do sistema de monitoramento da cidade.
De acordo com a corporação, o veículo conduzido pelo indivíduo foi detectado ao entrar no município, momento em que o sistema apontou pendências judiciais relacionadas ao condutor. Com base nas informações, as equipes iniciaram patrulhamento pelo bairro Camanducaia.
Durante a ação, os agentes conseguiram localizar o proprietário do veículo e realizar a abordagem. Após consulta, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência reforça a eficiência do sistema de monitoramento aliado ao trabalho das equipes operacionais, destacando o compromisso da Guarda Civil Municipal de Holambra com a segurança da população.
