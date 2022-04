GCM de Santo Antônio de Posse apreende drogas em veículo

Cerca de 15 pinos de cocaína foram encontrados no carro

Na madrugada desta segunda-feira, 11, a equipe D da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse registrou um flagrante de posse de drogas na Vicinal Oscar Pereira Dias Km 3,Vale Verde. A operacao teve com encarregado 1° CL GCM Rebequi, em companhia do Subinspetor GCM Pereira, condutor da VTR – 012.

A equipe da GCM estava em patrulhamento e foi solicitada pela equipe da Polícia Militar para averiguar um veículo Chevrolet cobalt de cor branca em atitudes suspeitas rondando o bairro Vale Verde. Segundo informacoes do boletim da GCM, os agentes se dirigiram até o local, quando se depararam com o veículo no contrafluxo. “Ao retornarmos, fizemos a abordagem juntamente com a PM. Após revista pessoal nada foi localizado, mas ao fazermos a busca veicular foi localizado do lado do motorista uma trouxinha contendo 15 flaconetes com uma substância análoga a cocaína e mais 20 reais”, relatou a equipe da CGM. Ao ser indagado pelos agentes, o motorista alegou ser usuário de cocaína. Os indivíduos foram conduzidos até o pronto socorro para que ambos passassem por exames médicos de praxe, posteriormente foram levados até o CPJ em Jaguariúna onde o Dr. Anderson Cassemiro de Lima, após tomar ciência do ocorrido, deliberou o TC de porte de entorpecente e os mesmos responderão o inquérito em liberdade.