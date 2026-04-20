GCM detém homem por resistência e agressão durante ocorrência em Holambra

Indivíduo apresentou comportamento alterado e tentou agredir agentes no bairro Camanducaia

A Guarda Civil Municipal de Holambra deteve um homem após uma ocorrência de agressão registrada no bairro Camanducaia.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por um munícipe durante patrulhamento para verificar uma denúncia de agressão em via pública. No local, os agentes encontraram o indivíduo com comportamento alterado e segurando um pedaço de garrafa.

Ainda segundo a GCM, foi realizada tentativa de abordagem verbal, porém o homem desobedeceu às ordens, recusou-se a fornecer identificação e resistiu à ação dos agentes. Durante a ocorrência, ele chegou a tentar agredir a equipe e desferiu um soco contra um dos guardas.

Diante da situação, foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. O indivíduo foi encaminhado à Policlínica Municipal para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia.

Durante o deslocamento, ele voltou a apresentar resistência, sendo novamente contido. A ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis.

Segundo informações, a companheira do indivíduo relatou não ter sido agredida fisicamente.

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