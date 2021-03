GCM e PM apreendem quase meio quilo de maconha na Zona Leste

Uma operação da Polícia Militar, com a ajuda do GOC (Grupo de Operação com Cães) da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, apreendeu quase meio quilo de maconha na Zona Leste da cidade, na segunda-feira (16).

A ação começou quando os policiais militares Orozimbo e Mendes faziam um patrulhamento pela avenida Vitor Bueno (Avenida das Torres), próximo ao Jardim Vitória. Por volta das 11h00, eles observaram uma moto entrar, na contramão, à rua Alcides Melo, no Jardim Fantinato. A guarnição resolveu ir atrás e investigar.

Quando chegaram ao local, viram alguns adolescentes correndo na direção de um matagal que fica atrás da Praça da Juventude. A moto também já havia se evadido. Nesse momento, uma mulher foi vista deixando o matagal em direção a outra moto que estava estacionada na mesma rua.

Ela acabou sendo abordada pelos PMs e, ao ter a bolsa revistada, foram localizadas uma porção de maconha e R$ 100 em dinheiro. A moto que ela pilotava também estava com a documentação irregular e foi apreendida.

Já a mulher foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão, André Luiz Freitas, a indiciou por porte ilegal de entorpecente e a liberou em seguida.

REFORÇO

Já na parte da tarde, a mesma a dupla de PMs retornou ao local. Porém, desta vez, eles pediram apoio a outras viaturas da corporação e também ao GOC para realizar uma varredura naquela área de mata, utilizando a cachorra Babi, uma das melhores farejadoras da GCM.

O resultado dessa operação foram dois menores capturados naquele local, 428 gramas de maconha apreendidas, além de mais R$ 472,00 em dinheiro, provavelmente aferido com a venda de maconha. A droga encontrada escondida na mata estava em pequenas porções, iguais a que foram localizadas com a mulher, pela manhã e com os menores.

Eles também foram levados à CPJ onde permaneceram apreendidos, já que são reincidentes no crime de tráfico de drogas. Além do cabo Orozimbo e soldado Mendes, também participaram dessa operação o sargento Tonietti, os cabos Valter, Nogueira, Domingos, Rafael, Nathan e os soldados Wagner e Lima. Já pela GCM estiveram presentes os agentes Ralph, Thiago, Machielo, Couto e Anselmo.