GCM inicia requalificação dos profissionais

Nesta segunda-feira (7), a Guarda Civil Municipal iniciou a requalificação de todo seu efetivo, o que inclui, também, a equipe do administrativo da corporação que hoje, conta com 100 homens e mulheres.

O objetivo é fazer com que os guardas municipais estejam atualizados e bem preparados nas ruas para agir nas mais diferentes situações. Além disso, o treinamento atende a uma exigência da Polícia Federal com base na lei de nº13.022, legislação que rege todas as GCMs.

A requalificação terá um total de 80 horas, sendo que toda a parte teórica que envolve temas como violência doméstica, primeiros socorros, procedimentos e abordagens, saúde mental, entre outros, será realizada na sede da Secretaria de Segurança.

Já a parte prática acontecerá no estande de tiro virtual e no estande de tiro físico, em Mogi Guaçu.