GCMs iniciam curso anual de EQP em parceria com o UNASP

Guarda Civil Metropolitana de Engenheiro Coelho e de Artur Nogueira iniciam curso anual de EQP em parceria com o UNASP

Na manhã desta segunda-feira, 22 de janeiro, teve início o curso anual de EQP (Educação, Qualificação e Preparo), uma capacitação estratégica promovida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Engenheiro Coelho em parceria com a GCM de Artur Nogueira. O treinamento, que terá duração de 10 dias, busca fortalecer o preparo técnico e psicológico dos agentes de segurança, aprimorando o serviço prestado à população.

O curso está sendo realizado no campus do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo), em Engenheiro Coelho. A instituição cedeu, de forma gratuita, suas salas de aula e espaços internos para a execução das atividades.

Durante a abertura oficial, o prefeito Pedro Franco destacou a relevância do treinamento para o município e para a segurança da região:

“A segurança pública é um pilar essencial do nosso trabalho. Investir na formação e capacitação dos nossos agentes é garantir que a população de Engenheiro Coelho continue se sentindo segura. Este curso, além de representar um avanço na qualificação técnica, reforça o compromisso de nossa gestão com a excelência no atendimento à comunidade.”

Pedro Franco também agradeceu ao Dr. Carlos Ferri, Diretor Geral do UNASP, pela parceria:

“O UNASP sempre foi um parceiro de Engenheiro Coelho, e mais uma vez reafirma seu compromisso com nossa cidade. Quero agradecer ao Dr. Carlos Ferri por disponibilizar as salas e os espaços do campus para essa importante iniciativa. Esse apoio foi crucial para a realização deste treinamento.”

Foco no preparo e na inovação

O curso de EQP é um treinamento intensivo que mescla aulas teóricas e práticas. Os conteúdos incluem:

• Técnicas operacionais e de abordagem;

• Gestão de conflitos e mediação;

• Atendimento humanizado à população;

• Uso de novas tecnologias no combate ao crime;

• Atualização sobre legislações pertinentes à segurança pública.

Os instrutores, que incluem especialistas em segurança pública e professores universitários, trazem uma abordagem moderna, garantindo que os participantes saiam do curso preparados para enfrentar os desafios do dia a dia.

Além disso, o curso reforça a integração entre as Guardas Civis de Engenheiro Coelho e Artur Nogueira, fortalecendo o trabalho conjunto entre os municípios.

UNASP: parceria que transforma

O apoio do UNASP foi destacado como um dos grandes facilitadores para a execução do curso. A instituição, referência acadêmica na região, tem contribuído ativamente para diversas ações comunitárias em Engenheiro Coelho, estreitando os laços entre o centro universitário e a cidade.

O Diretor Geral do campus, Dr. Carlos Ferri, afirmou que a parceria é uma forma de contribuir para o desenvolvimento da cidade:

“O UNASP tem orgulho de fazer parte da história de Engenheiro Coelho. É uma satisfação colaborar com iniciativas que impactam diretamente na qualidade de vida da comunidade. Nossa missão vai além da educação: queremos ser um agente de transformação para a sociedade.”

Impacto para a comunidade

O curso de EQP reflete um esforço conjunto para oferecer mais segurança e qualidade de vida à população de Engenheiro Coelho e Artur Nogueira. Além de capacitar os agentes, a iniciativa também contribui para a aproximação entre as Guardas Civis e a comunidade, fortalecendo a confiança mútua.

Ao final dos 10 dias, os participantes receberão certificação, comprovando sua dedicação ao aprimoramento profissional.

“Essa é uma vitória coletiva. Quando trabalhamos juntos – poder público, instituições e comunidade – conseguimos resultados ainda maiores. E é assim que continuaremos avançando,” concluiu o prefeito Pedro Franco.