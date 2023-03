Gestação: dores e inchaço são vilões que podem ser combatidos com fisioterapia

Os últimos meses da gestação normalmente são acompanhados de dores e inchaço causado pela retenção de líquido. É preciso comunicar ao médico para avaliar se elas são apenas os problemas comuns que afetam a maioria das gestantes ou se podem sinalizar alguma complicação. No geral, as dores na lombar e no quadril estão relacionadas ao peso da barriga e a projeção no centro de gravidade da gestante, e a retenção de líquido nos membros inferiores também são normais. Apesar de esperados, esses sintomas não precisam ser tolerados, pois com acompanhamento profissional de uma fisioterapeuta é possível minimizar esses desconfortos. “Antes de tudo, o acompanhamento gestacional com fisioterapeuta busca proporcionar bem-estar para a gestante e tornar a gestação e o período pós-gestação mais confortável e saudável. Além disso, visamos diminuir a sobrecarga dos músculos da região lombar e do assoalho pélvico e, quando o acompanhamento é feito desde os primeiros meses de gestação, conseguimos também minimizar o risco da diástase patológica após o parto e de suas possíveis consequências”, explica a fisioterapeuta Suellen Faleiro, da Lotus Estética Especializada. Segundo ela, é possível diminuir o inchaço e fortalecer a musculatura abdominal de forma segura ainda durante a gestação. Com base em estudos científicos e em sua prática clínica, ela criou o método FICA (Fisioterapia de Cuidado Abdominal na gestante) que une técnicas como a drenagem linfática manual baseada no Método Leduc, exercícios para a musculatura abdominal supervisionados e específicos para cada fase da gestação e recursos como o taping, bandagens funcionais elásticas que ajudam na sustentação e no conforto da paciente. O método de drenagem utilizado tem como foco estimular o sistema linfático diminuindo o excesso de líquido intersticial e os resíduos metabólicos por meio de manobras nas vias linfáticas e nos linfonodos, através de movimentos lentos e um ritmo adequado. Os exercícios para a musculatura abdominal são baseados na ativação do diafragma de maneira correta para diminuir a pressão interna do abdômen e o recrutamento do músculo transverso do abdômen que estabiliza a pelve e a região lombar. O taping é aplicado para favorecer o processo de regeneração do organismo e das lesões através da ativação dos sistemas circulatório, linfático e nervoso. Vantagens do acompanhamento com fisioterapeuta na gestação • Prevenir e tratar o inchaço; • Prevenir e tratar a dor lombar; • Prevenir o escape de urina; • Diminuir o risco de diástase patológica (abertura no músculo do abdômen); • Prevenir e tratar a flacidez da musculatura abdominal. O acompanhamento regular com fisioterapeuta ajuda, principalmente com a dor lombar, que aparece mais comumente a partir da 30ª semana quando o abdômen começa a aumentar de tamanho e de peso. “Normalmente, a gestante não está trabalhando essa musculatura e isso gera uma maior sobrecarga na lombar, por isso é importante iniciar o acompanhamento desde o início da gestação, evitando a sobrecarga no abdômen e na lombar. Além dos exercícios, o uso do taping na região abdominal da gestante ajuda na sustentação do abdômen e na dor lombar”, explica. O inchaço também ocorre mais no fim da gestação porque o útero comprime as vias abdominais, resultando em retenção de líquido para os membros inferiores. Algumas orientações que podem ajudar a controlar os edemas são: ter uma alimentação balanceada e diminuir o consumo de sódio, se hidratar muito, praticar atividade física e usar meias compressivas são algumas das principais recomendações. Além disso, evitar ficar de pé ou sentada por muito tempo, elevar as pernas e as mãos acima da altura do coração, colocar um travesseiro sob os pés na hora de dormir e fazer sessões de drenagem linfática semanalmente ajudam muito.