Gestão de propriedades rurais: entenda a importância da manutenção das estruturas para o sucesso da atividade produtiva

(Créditos: cstar55 / IStock)

A atenção a esses detalhes pode evitar muitos problemas e ajudar a manter a propriedade em excelente estado ao longo dos anos

O agronegócio no Brasil é composto por um universo de segmentos que complementam essa atividade fundamental para produção de alimentos, tanto no âmbito nacional, considerando a microeconomia, quanto no âmbito internacional, considerando, portanto, a macroeconomia. Gerir um território voltado para produção de alimentos, dessa maneira, é um processo que necessita de muita atenção aos detalhes mais ínfimos.

Nos territórios da agricultura, é possível conceituar a gestão da propriedade rural como a administração dos recursos disponíveis na fazenda. Esse movimento abrange, também, as potencialidades do empreendimento, especialmente no que diz respeito à intensificação e melhora da produtividade, bem como ao uso consciente dos recursos e dos equipamentos que compõem sua materialidade na totalidade.

De fato, garantir a manutenção dos equipamentos, ou seja, do patrimônio material como um todo, afeta não somente a percepção no sentido estético, mas também o próprio rendimento. Isso ocorre porque uma estrutura física bem conservada contribui diretamente para a produção e maior qualidade do produto.

Nesse sentido, manter cercas, galpões e currais em bom estado de conservação garante tanto a segurança do rebanho quanto o rendimento linear das atividades. Quando se pensa na segurança do rebanho na fazenda, as cercas são a principal linha que os mantêm seguros nos limites da propriedade, enquanto também os protege da entrada indevida de outros animais na área.

De acordo com a CEO da Integragro Consultoria, Cristiane Guassu, as áreas de cocho, por exemplo, quando malconservadas, podem trazer uma série de problemas para a saúde dos animais, a partir do armazenamento de bactérias e fungos. Isso resulta, portanto, na perda de alimento, água e sal, que são alocados no cocho. Esses fatores, inevitavelmente, culminam em prejuízo financeiro de alguma forma. Mas como evitar isso?

Como fazer uma boa manutenção de cercas e demais estruturas rurais?

No território brasileiro, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), criada em 1973, surgiu com o objetivo de promover tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento tecnológico na agricultura. Desse modo, é possível partir de algumas sugestões da Embrapa acerca da manutenção das estruturas rurais.

Nessa perspectiva, a Embrapa orienta que, para as cercas, visando boas práticas tanto para construção quanto para manutenção de instalações de manejo de animais, priorizando a segurança e o bem-estar, elas devem ser construídas de arame liso, com uso de balancins e cercas eletrificadas nas subdivisões.

Os currais, conforme as orientações, também precisam ter componentes como brete, tronco de contenção e embarcadouro, visando boa ventilação e drenagem. Para o creep-feeding, um sistema de alimentação utilizado especialmente na pecuária, o cercado deve estar bem localizado, possuindo espaço suficiente para os animais e cochos adequados. [1]

No que tange a manutenção de tais estruturas, o uso de ferramentas adequadas pode facilitar esse processo. Em razão disso, investir em um conjunto de ferramentas essenciais é importante para manter as estruturas da fazenda nos conformes. Por exemplo, investir em uma serra tico-tico pode ser uma excelente forma de conseguir fazer cortes precisos tanto em madeira quanto em metal.

No fim, a manutenção de cercas, galpões e currais é uma etapa fundamental da cadeia produtiva do agronegócio, assim como a colheita, a semeadura e o preparo da terra. Ter atenção a esses detalhes pode evitar, futuramente, problemas que afetem o faturamento, bem como a saúde dos animais que vivem nesses territórios.