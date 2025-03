Gina Garcia apresenta show especial “Gina Canta Gal” no Blue Note SP!

Gina Garcia tem um convite imperdível para os fãs da boa música: no dia 2 de maio, ela sobe ao palco do Blue Note São Paulo, na Avenida Paulista, para apresentar o show “Gina Canta Gal”. Os ingressos já estão à venda pelo site da Eventim.

O espetáculo celebra a potência e delicadeza do repertório de Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira, através da interpretação marcante de Gina, que vem encantando o público desde que lançou o projeto solo em 2023. Com uma carreira que soma 38 anos na música, Gina imprime sua personalidade única às canções, levando ao palco toda sua experiência e emoção.

A apresentação vem na sequência de um início de ano brilhante para a cantora. Em fevereiro, Gina lançou o EP “Gina Canta Cazuza”, onde traz releituras em samba de clássicos do poeta do rock, com direito à participação especial de Evelyn Castro em “Exagerado”. No mesmo mês, estreou no Carnaval de SP desfilando pela Camisa Verde e Branco, homenageando Cazuza e retornando à avenida no Desfile das Campeãs.

Gina também foi coroada Rainha do Bloco da Lisa, em uma homenagem especial pelo Dia Internacional da Mulher, representando as mães de filhos LGBTQIAPN+ — ela é mãe da cantora e fenômeno Gloria Groove.

Com passagens ao lado de nomes como Raça Negra, Elza Soares, Gloria Gaynor, Gian & Giovani e muitos outros, Gina construiu uma carreira sólida como uma das backing vocals mais requisitadas do país. Agora, com carreira solo consolidada, segue conquistando ainda mais espaço.

O show no Blue Note promete uma noite inesquecível, cheia de emoção e grandes clássicos. Não perca!

Serviço:

Data: 02/05 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Blue Note São Paulo – Av. Paulista

Ingressos à venda: https://www.eventim.com.br/artist/gina/