Gincana da Diversidade abre a programação do Mês do Orgulho LGBT+ na cidade.

Junho é o Mês da Diversidade e em Campinas há uma agenda de

atividades que começa neste domingo, 4 de junho, com uma Gincana da

Diversidade, das das 14h às 20h, na Praça de Patinação, na Lagoa do

Taquaral. São esperadas 500 pessoas ao longo do dia.

A programação vai além. Vai ter Arraial, Big Juice (shows, DJs,

entrevistas), Concurso de Novos Talentos, Pré Parada e, para fechar a

programação, no dia 25 de junho, a Parada do Orgulho LGBT+. Todas as

atividades são gratuitas.

Todas as atividades serão realizadas pela Associação da Parada e

Apoio LGBT de Campinas e têm apoio da Secretaria Municipal de Cultura e

Turismo. Há 8 anos, a Associação é a responsável por organizar a

maior Parada LGBT+ do interior paulista e a segunda maior do Estado de

São Paulo. Além disso, todo ano, o mês de junho conta com uma

programação completa na cidade para celebrar o Mês do Orgulho LGBT+.

Segundo os organizadores, a Gincana da Diversidade é um evento cultural

e esportivo pensado para exercitar a população LGBT+, para juntar

famílias e para que também possa levar informação e alegria em um

domingo à tarde. Serão realizadas várias brincadeiras divididas em

equipes. A programação do mês todo está disponível no

https://www.instagram.com/paradalgbtcps/

O público beneficiado pelas atividades, conforme a Associação da

Parada e Apoio LGBT de Campinas, é a população em geral de todas as

idades, de todos os gêneros e de todas as classes sociais. “Estima-se

para o Mês da Diversidade um impacto social direto e indireto de

aproximadamente 150 mil espectadores diretos.

Guia do Mês da Diversidade

Além das atividades, a Secretaria lança também em junho o Guia do

Mês da Diversidade da cidade de Campinas. Ele foi feito pelo

Departamento de Turismo, em parceria com o Campinas Região Convention e

Visitors Bureau, APALGBT, Secretaria de Assistência (Centro de

Referência LGBT), COMTUR e demais parceiros do trade turístico

(hotéis, restaurantes, lojas e serviços) para quem pretende curtir o

Mês da Diversidade na cidade.

O objetivo é contribuir para a divulgação das atividades previstas

para o mês da diversidade, bem como incluir os diversos e locais da

comunidade LGBT+ na oferta turística regional. O guia está disponível

no https://conheca.campinas.sp.gov.br/ e nas redes sociais da

secretaria. A programação de todas as atividades também está no

guia.

Evento: Mês da Diversidade – 18a Gincana da Diversidade

Data: 4 de junho (domingo)

Horário: 14h às 20h

Local: Praça de Patinação – Lagoa do Taquaral

Mais informações: https://www.instagram.com/paradalgbtcps/

https://conheca.campinas.sp.gov.br/ [4]

Todas as atividades são gratuitas.