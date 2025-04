Gloria Groove anuncia show exclusivo do “Serenata da GG” em São Paulo com ingressos já à venda

Gloria Groove vai transformar o Dia dos Namorados em uma noite inesquecível! No dia 13 de junho, a artista sobe ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, para um show único do Serenata da GG, a nova era musical da cantora que marca sua imersão no universo do pagode sem deixar de lado a versatilidade que a consagrou. Os ingressos já estão à venda no site do Ticket 360.

A apresentação promete ser diferente da turnê que está percorrendo o Brasil, trazendo novas surpresas e uma experiência exclusiva pensada especialmente para a data mais romântica do ano. Com o carisma de sempre e um repertório repleto de sucessos, Gloria convida o público a celebrar o amor com muita música boa.

Depois de brilhar no Carnaval brasileiro, passando por vários estados, Gloria segue com a agenda lotada e se prepara para esse grande dia na capital paulista!

Serviço – Serenata da GG | Especial Dia dos Namorados

Data: 13 de junho

Local: Espaço Unimed – São Paulo/SP

Ingressos à venda em: https://www.ticket360.com.br/evento/30775/ingressos-para-gloria-groove-no-show-serenata-da-gg