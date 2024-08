Gloria Groove bate recorde da carreira com ‘Serenata da GG’

Cantora alcança 8 milhões de ouvintes em plataforma digital e se destaque nas rádios e redes sociais

Recorde! Gloria Groove alcança feito histórico em sua carreira. Neste sábado (3), a artista bateu seu próprio recorde e ultrapassou os 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Atualmente, a cantora que trabalha o álbum “Serenata da GG”, se destaca com o single “Nosso primeiro beijo” que é o vídeo de artista pop solo, lançado em 2024, mais visto no Youtube, com 28 milhões de visualizações. O álbum já recebeu mais de 2 bilhões de visualizações nas redes sociais pelos vídeos criados pelo público e está atualmente nas músicas mais tocadas das rádios do Brasil.

O primeiro volume do aclamado projeto de pagode da artista foi lançado em maio, contando com participações de Ferrugem, Thiago Pantaleão, Gina Garcia, Alcione e Belo, e soma mais de 100 milhões de reproduções no Spotify e visualizações no Youtube.