Gloria Groove canta Cazuza em novo bloco de vídeos de Lady Leste Ao Vivo

Cantora quebra o próprio recorde e atinge 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify

Gloria Groove traz muitas surpresas aos fãs no segundo bloco de vídeos de Lady Leste Ao Vivo! Na nova leva, que chega nesta sexta-feira (18) ao YouTube, a cantora solta a voz em uma versão inédita de Exagerado, hino de Cazuza!

A segunda parte do material ainda inclui registros ao vivo de três músicas do álbum Lady Leste: Greta, Sobrevivi e LSD, que contém a citação a Exagerado.

Gloria iniciou a divulgação dos vídeos de Lady Leste Ao Vivo na última semana, com A Queda (que abre o projeto), Leilão, Coisa Boa e A Caminhada, além de um dueto com Pitty em Máscara.

Com Lady Leste Ao Vivo, que já é sucesso nas plataformas digitais, Gloria Groove quebrou o próprio recorde e atingiu a impressionante marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify!

A era Lady Leste, que resgata as raízes de Gloria Groove na zona leste de São Paulo, começou em junho de 2021, com BONEKINHA. Em outubro do mesmo ano, a artista explodiu com A Queda. Depois, vieram Leilão e, com o lançamento do álbum completo, o megahit Vermelho, uma das músicas mais executadas de 2022.