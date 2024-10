Gloria Groove lança sequência de clipes da “Serenata da GG, Vol. 2” com Mumuzinho e Sampa Crew nesta semana

Terceiro bloco com vídeos de “Depois Do Pra Sempre”, “Lado Insano” e “Desliga Você” mantém o ritmo de divulgação do aclamado projeto de pagode.

Nesta semana, Gloria Groove divulga o terceiro bloco de vídeos do projeto “Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)” em seu canal no YouTube. O clipe da faixa “Depois Do Pra Sempre” foi lançado nesta terça (https://bit.ly/3zPVbnS). Amanhã (9), ao meio-dia, será divulgado o vídeo de “Lado Insano”, com a participação especial de Mumuzinho, seguido na quinta-feira (10) pelo clipe de “Desliga Você”, que traz a colaboração de Sampa Crew, também às 12h.

Esse é o terceiro de quatro blocos de clipes ao vivo que Gloria Groove preparou para divulgar o “Serenata da GG, Vol. 2”. Nas últimas semanas, já foram divulgados vídeos das faixas “Entendi Errado”, “Programa Favorito”, “Larica de Você” (feat. Menos É Mais), “Linguagem do Amor”, “Amor Pilantra” e “Chamada Proibida” (feat Thiaguinho).

O projeto “Serenata da GG” é uma celebração do pagode romântico, e traz colaborações de peso e uma sonoridade envolvente que tem cativado tanto os fãs de longa data quanto novos públicos. A coletânea dividida em dois volumes reafirma a versatilidade e talento de Gloria ao transitar com maestria entre diferentes gêneros musicais. Com o primeiro volume somando mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas, o projeto traz músicas inéditas, covers e regravações de músicas de sua discografia em versões de pagode, repletas de amor e romance.