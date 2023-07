GM libera fiscais do Procon que ficaram em cárcere durante fiscalização

No local, uma adega no Parque Universitário de Viracopos, foram encontrados produtos vencidos e bebidas embaladas em recipientes inapropriados

Equipe do serviço de proteção ao consumidor foi ao local averiguar uma denúncia

A Guarda Municipal foi acionada depois que quatro fiscais do Procon foram mantidos em cárcere em uma adega no bairro Parque Universitário de Viracopos, nesta quarta-feira, dia 12 de julho, após irem ao local para a fiscalização de uma denúncia de produtos com data de validade vencida.

A equipe do serviço de proteção ao consumidor chegou ao estabelecimento comercial para averiguar a denúncia e foi recebida de forma hostil por três pessoas que estavam na adega. “Os funcionários tentaram até tirar os produtos que estavam sendo vistoriados das mãos dos fiscais”, disse a Comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares.

Em seguida, os responsáveis deixaram a equipe do Procon presa no local e fugiram. Eles chegaram até a esvaziar dois pneus do veículo oficial do transporte da equipe de fiscalização.

Neste momento, a Guarda Municipal foi acionada, compareceu ao estabelecimento comercial e liberou os fiscais do cárcere. O proprietário da adega não foi encontrado. Uma equipe da GM esteve em outra filial deste mesmo estabelecimento, mas o local estava fechado.

Na adega, foram encontrados produtos com data de validade vencida, mercadorias sem identificação da procedência e alguns galões de água, mas que continham em seu interior um líquido com odor de álcool.

A ocorrência segue em andamento e será apresentada na 2ª Delegacia Seccional.