GMs DE POSSE LOCALIZAM INDIVÍDUO COM ENTORPECENTES NO BAIRRO POPULAR

A Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse após receber denuncia anônima via Base informando que um indivíduo estava realizando tráfico de entorpecentes pela Rua Maria Veiga Lala, no bairro Popular, e as drogas escondidas em frente a sua residência.

Estiveram no local os GMs Masotti, Del Cielo e Sandra que lograram êxito em localizar o indivíduo sentado defronte a sua casa. Durante a abordagem foi encontrado R$ 122,00 em sua carteira. No local mencionado na denuncia localizaram dois maços de cigarro, no interior de cada oito pinos de cocaína, três porções de crack e uma porção de maconha.

Ao ser indagado, o mesmo declarou que na rua ocorre tráfico, realizado por vários adolescentes, negou que os entorpecentes seriam seus e o dinheiro em questão pagamento de serviço de reciclagem. O individuo e os produtos foram apresentados ao Delegado de Plantão em Jaguariúna, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e encaminhado para apuração através de Inquérito Policial.