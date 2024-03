GOLEADAS MARCAM RODADA DO FIM DE SEMANA DO 20º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR

O fim de semana foi de muita bola rolando em mais uma rodada do 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador no Estádio Municipal José Ferreira Neto.

No sábado, 23 de março, o Real Aliança goleou o Vila Nova por 6 a 0. Na sequência, a equipe do Figueirense derrotou o Canarinho pelo placar de 3 a 0. Com os resultados, o Real Aliança chegou a 9 pontos e segue na liderança do Grupo A, empatado com Figueirense, mas com a vantagem no saldo de gols.

Já no domingo, dia 24, Alagoas F.C. e Explosão ficaram no empate em 1 a 1. Encerrando a rodada, o União Possense aplicou uma goleada de 6 a 1 em cima do Maria Helena.

Por conta do feriado prolongado de páscoa, neste final de semana não haverá rodada. A bola volta a rolar no sábado, 6 de abril, às 13h30, com a disputa entre Alagoas F.C. e Vila Nova, e CSKA e Canarinho. No domingo, 7, é a vez do Real Aliança encarar o Figueirense e, na sequência, o Paulista joga contra o Monte Santo.

