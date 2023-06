“Golpe do nude” acende alerta sobre segurança no armazenamento de imagens

O “Golpe do nude”, que ocorre quando criminosos extorquem pessoas com

ameaças de divulgar fotos íntimas, voltou à discussão no cenário

nacional e ocasionou, neste ano, a prisão de mais de 30 acusados da

prática ilícita. Esse tipo de crime acende um alerta: onde é seguro

armazenar imagens? Fernando Bryan Frizzarin, que é especialista em

cibersegurança da BluePex(R) Cybersecurity, explica como dificultar a

ação de invasores e evitar vazamento de imagens.

Antes de aplicar o “Golpe do nude”, os estelionatários iniciam contatos

com seus alvos por meio das redes sociais e têm um perfil das vítimas:

homens de classe média e alta, que são atraídos para perfis fakes com

fotos mulheres jovens. Depois do contato inicial, a vítima é instada a

compartilhar fotos íntimas e passa a ser extorquida. Também há outro

método: vazamento de imagens pessoais armazenadas em dispositivos. Com

acesso ao conteúdo, o criminoso pede uma recompensa para não

‘espalhar’ na rede.

Quanto às redes sociais, Fernando chama a atenção para os detalhes e

orienta: evite solicitação de amizades de desconhecidos. “Se a nova

solicitação de amizade não possui nenhum amigo em comum, ou

aparentemente nunca esteve em algum lugar/evento onde você possa ter

estado também, desconfie. Principalmente se perceber que o contato não

tem sequer amigos na rede social e você é o primeiro ou um dos

primeiros adicionados. Tratando-se de uma pessoa desconhecida a dica é

dar uma verificada na rede social e ver se há indícios fortes de que a

pessoa é quem realmente tenta aparentar ser. Sempre é melhor

desconfiar”.

Outra opção que deve ser considerada, e é bastante eficiente para

evitar que o golpista trace um perfil socioeconômico seu, é manter as

contas nas redes sociais em modo privado, onde apenas conexões já

aceitas têm acesso aos seus dados e, principalmente, às suas fotos e

demais registros. Afinal, imagens e informações pessoais e da família

liberadas ao público em geral, mesmo àqueles fora do círculo de

amizade, facilitam a ação dos estelionatários e se tornam um “prato

cheio” às pessoas mal-intencionadas.

COMO ARMAZENAR IMAGENS DE FORMA SEGURA?

Para evitar vazamento de imagens armazenadas em nuvem, o especialista da

BluePex(R) orienta a ativação de barreira extra. “Usar os serviços

bem conhecidos de armazenamento em nuvem é sempre melhor do que

soluções desconhecidas ou improvisadas. Importantíssimo também é

recorrer à autenticação em dois fatores para todo e qualquer serviço

em nuvem”, completou.

Outra dica: evite deixar imagens diretamente no dispositivo. “Dê

preferência justamente para a nuvem. No caso, por exemplo, de o

equipamento necessitar de manutenção, você poderá desconectar a

conta do aparelho antes de deixá-lo com um terceiro. A mesma

recomendação vale para os casos de roubo ou perda. Não é recomendado

usar dispositivos externos, como HDs e pendrives, para armazenar

arquivos sensíveis ou sigilosos, pois podem ser extraviados e não

possuem mecanismos de proteção”, finalizou.

