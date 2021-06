Governador João Doria vem a Mogi Guaçu na quinta-feira

O governador João Doria participou nesta quinta-feira, 10, do ato que marcou o início das obras de recuperação da rodovia estadual que liga Mogi Guaçu a Itapira. O investimento previsto na obra será de R$ 84,3 milhões, por parte do Governo do Estado.

Além do início das obras, Doria também deve confirmar a implantação de uma unidade do Poupatempo em Itapira, ao lado do deputado estadual Barros Munhoz.

No total, serão reformulados 23 km com obras e serviços de recuperação de pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de terceiras faixas na SPI–177/342.

A estrada foi inaugurada em 1990. Em 2014, foi estadualizada e a vicinal passou ser conhecida como SPI 177/342. Em 2020, foi aberta a licitação para as melhorias. Desde a desatualização, milhões de recursos já foram aplicados para a manutenção da vicinal. Quem usa a via aguarda as adequações.