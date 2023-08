Governador Tarcísio inaugura Rodovia que liga Mogi Guaçu a Itapira e anuncia novos investimentos para a cidade

Ao lado do prefeito Rodrigo Falsetti e do deputado estadual Barros Munhoz, o governador Tarcísio de Freitas entregou no sábado (12) as obras de reforma e modernização da Rodovia SPI 177/342 Carmen Ruete de Oliveira, que faz a ligação de Mogi Guaçu a Itapira. O investimento de mais de R$ 80 milhões vai beneficiar motoristas de toda a região com mais segurança viária e eficiência para a produção agrícola. Prefeitos de diversas cidades, vereadores, secretários municipais e empresários acompanharam o evento, realizado no Trevo da Roseira.

“É uma alegria imensa estar entregando obras aqui na região. Essa rodovia ficou linda e irá melhorar a vida dos moradores que dependem da rodovia e facilitará a ligação com outras cidades. Estamos falando de conexão, mobilidade e integração. Essa região é rica em agronegócio e é de nossa responsabilidade investir na logística do nosso Estado”, comentou o governador que já havia cumprido agenda em Aguaí e, depois de Mogi Guaçu, foi para a cidade de Amparo.

Em Mogi Guaçu, o Governo de São Paulo anunciou novos investimentos, como a construção da sede própria do 26º Batalhão da Polícia Militar, sendo que o processo já está em andamento e acompanhado de perto pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel. “Você está com o prefeito e o que ele faz? Pede e quem pede recebe. Falamos sobre a sede do 26º Batalhão da PM, pois vamos investir em segurança e na valorização dos nossos homens. E nós vamos ter a sede do Batalhão em Mogi Guaçu”, prometeu.

A solenidade foi acompanhada pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. “A entrega dessas obras essenciais reflete nosso compromisso com o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Esses investimentos não apenas melhoram a infraestrutura, mas também estimulam a economia local e regional”, afirmou a secretária.

O Departamento de Estradas e Rodovias (DER) foi responsável pela execução das obras. A Rodovia Carmen Ruete de Oliveira teve a pista recuperada, acostamentos pavimentados, implantação de trechos com faixas adicionais de duplicados, rotatórias e sinalização vertical e horizontal em toda extensão de 22,9 km. O trecho também faz a interligação entre as Rodovias SP-352 e SP-342.

“Dia especial receber em nossa cidade tantas autoridades e o governador Tarcísio de Freitas. Essa rodovia ficou maravilhosa, uma infraestrutura necessária e que vai beneficiar muito a nossa região. Mogi Guaçu está de portas abertas para o governador, que é um tocador de obras. Continue trabalhando pelo nosso Estado e pela nossa região”, enfatizou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas recebeu o título de cidadão guaçuano das mãos do presidente da Câmara, Jéferson Luís, autor da proposta.