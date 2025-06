Governo de SP forma 1,8 mil novos policiais para reforçar a segurança no Estado

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta terça-feira (10), no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, da formatura de 1.825 soldados da Polícia Militar, que passarão a atuar em todas as regiões do estado para reforçar o policiamento preventivo. Os soldados serão redistribuídos nos Comandos de Policiamento de todo o estado, conforme o planejamento técnico definido pela Polícia Militar.

A capital e as cidades da região metropolitana devem contar com cerca de 1,4 mil novos policiais. Os demais serão distribuídos para o interior paulista. Do total de formandos, 183 soldados darão início à formação específica para integrar o Corpo de Bombeiros.

“Ninguém busca o trabalho policial sem ser vocacionado. E a nossa missão na formação é desenvolver essas vocações. Vocês venceram essa etapa e passaram no exame. Mérito de vocês e de suas famílias, que deram suporte a todo momento. Depois, passaram pela formação profissional, que exigiu muito. Vocês foram testados o tempo todo em atributos cognitivos, físicos e afetivos, venceram os obstáculos e chegaram à formatura, dia de celebração”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas aos formandos.

O curso na Escola de Soldados da PM teve duração de um ano e capacitou os militares para atuarem em diferentes frentes, como o policiamento ostensivo e atendimento às demandas sociais.

O policial, durante o curso de formação, se depara com uma ampla gama de conteúdos teóricos, práticos e éticos para prepará-lo para exercer a profissão com segurança, legalidade e responsabilidade.

Entre os principais conteúdos abordados estão direitos humanos, criminalística, tiro defensivo, defesa pessoal, inteligência policial, psicologia, medicina legal, doutrina de polícia comunitária, entre dezenas de outras temáticas essenciais para o cotidiano policial.

O soldado Eduardo Mendes Carvalho foi o primeiro colocado da turma de novos policiais e recebeu a medalha Pedro Dias de Campos, em reconhecimento ao seu desempenho intelectual.

Até o final de 2026, serão mais de 20 mil policiais contratados na gestão. Desde 2023, o Governo de São Paulo está fazendo uma série de contratações para reduzir o déficit policial e aumentar a presença policial nas cidades paulistas.

Com os novos policiais formados nesta terça-feira, que passam a integrar o efetivo da corporação, já são 11 mil novos agentes nas ruas do estado desde o início da gestão, sendo pouco mais de 7,3 mil policiais militares.

O estado tem reconhecido a necessidade de reforçar o efetivo policial para aperfeiçoar o combate à criminalidade e garantir a segurança da população. Até o fim de 2026, a previsão é que o total de vagas autorizadas na atual gestão chegue a 23,4 mil policiais militares, civis e técnico-científicos.

