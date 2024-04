Grande Apreensão de Drogas em Santo Antônio de Posse: Rota do Tráfico Interceptada na SP-340

Equipe de Força Tática frustra tentativa de transporte ilegal, resultando na detenção de indivíduos e apreensão de substâncias ilícitas

Hoje, 15 de abril, uma operação policial na SP-340, próximo ao KM130-Sul, deixou a cidade de Santo Antônio de Posse em choque após a interceptação de uma significativa quantidade de drogas. As autoridades, após um trabalho árduo e coordenado, conseguiram desmantelar uma rota de tráfico que ameaçava a segurança da região.

O principal suspeito, identificado como A. foi detido após uma perseguição que se iniciou na Rodovia SP-340, quando se recusou a obedecer a ordem de parada. Durante a tentativa de fuga, foi arremessado um saco preto do veículo, contendo tijolos de drogas, posteriormente confirmados como maconha. Além disso, uma mulher identificada como K. também foi indiciada no caso.

Após a perseguição, as autoridades conseguiram localizar tanto o veículo quanto os ocupantes na Rua Santo Antônio, onde procederam com as detenções e apreensões. A rápida resposta das forças policiais permitiu que a droga fosse interceptada antes que pudesse ser distribuída nas ruas, garantindo a segurança da população.

A. e K. foram conduzidos à Delegacia de Santo Antônio de Posse, onde enfrentarão as devidas acusações relacionadas ao tráfico de drogas, a ocorrência esta em andamento.

A operação bem-sucedida de hoje demonstra o compromisso das forças policiais em manter a ordem e segurança pública na região.