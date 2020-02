Grave acidente na SP 332 causa a morte de uma jovem e ferimentos em mais três pessoas

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo, dia 2, causou a morte de uma jovem e ferimentos em mais três pessoas. O acidente ocorreu quando um automóvel GM/Classic caiu de uma alça de acesso da rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). Aparentemente o veículo estava entrando pelo trevo que dá acesso à Avenida Dr. Paulo de Almeida Nogueira em Cosmópolis quando perdeu o controle e capotou próximo ao viaduto.

O automóvel tinha placa de Limeira/SP. A passageira que faleceu no local, tinha 14 anos de idade, outro ocupante foi resgatado em estado grave e dois com ferimentos leves. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado, mas não deu tempo de resgatar a jovem que faleceu.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros fez a retirada dos ocupantes e os peritos do Instituto de Criminalística vão apurar as causas do acidente.