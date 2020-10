Grave acidente na SP – 340 tem van de Mogi Mirim envolvida

Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas no KM 118 da SP 340, em Campinas (SP) sentido Mogi Mirim, o fato se deu por volta das 14h50 da tarde desta segunda-feira, 26.

Segundo informações, o acidente aconteceu após um caminhão com placas de Campinas ter parado na pista. Um Fiat Pálio com placas de Santo Antônio de Posse que vinha logo atrás parou, no entanto, uma van com placas de Mogi Mirim acertou o Pálio, que ficou prensado no caminhão. Quatro pessoas de uma mesma família, moradores de Santo Antônio de Posse, que estavam no Pálio sofreram ferimentos, duas delas ficaram presas nas ferragens e uma ficou em estado grave.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Após o acidente, o trânsito ficou interrompido nas três faixas por mais de uma hora para que Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Ambulância da RENOVIAS com apoio do Águia da PM e Polícia Rodoviária prestassem os atendimentos para as vítimas, o condutor do caminhão e da Van que é de Mogi Mirim nada sofreram.